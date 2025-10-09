El PP censura la "vanidad patológica" de Sánchez tras el acuerdo de Israel y Hamás: "Ha sido gracias a la diplomacia"

La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, ha celebrado este jueves el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para la implementación de la primera parte del plan de paz propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ha recriminado la "vanidad patológica" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de quienes creen que "su presión" ha influido para llegar a ese pacto.

"Lo primero que tengo que decir es que me alegro. Si finalmente se lleva a cabo ese plan de paz, me alegro, porque será bueno para los gazatíes, que llevan sufriendo todos estos meses, y será bueno para los israelíes. Será bueno que haya paz en Oriente Medio y que haya paz en Gaza y que haya paz en Israel", ha valorado Muñoz en una entrevista en 'Telecinco', que ha recogido Europa Press.

Un acuerdo que llega pocas horas después de que el Gobierno español haya sacado adelante la convalidación del decreto de armas a Israel en la votación de este miércoles en la Cámara Baja, y que la portavoz parlamentaria 'popular' ha calificado como una "ley fake" e "inviable".

"También me sorprende que haya quien intente decir que la presión de Sánchez ha influido en algo en esto. Yo creo que esa vanidad patológica que tiene el señor Sánchez es terrible. Una ley como esta fue aprobada hace meses en Alemania y no supuso ningún cambio para el conflicto", ha expresado al respecto Muñoz.

Y es que, bajo su punto de vista, ha sido la diplomacia internacional de países que "realmente querían que hubiera una paz y que no usaban este conflicto en beneficio propio, como ha pasado en España con Pedro Sánchez", lo que "ha conseguido o va a conseguir" que se produzca la paz.