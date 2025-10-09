Agencias

El Gobierno expresa "máxima tranquilidad" tras propuesta de Trump: "España es un miembro comprometido con la OTAN"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Gobierno ha expresado su "máxima tranquilidad" tras la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de expulsar a España de la OTAN por las discrepancias sobre el aumento del gasto en defensa, después de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se negara a alcanzar el 5 por ciento del PIB.

"España es un miembro de pleno derecho y comprometido con la OTAN. Y cumple con sus objetivos de capacidad tanto como Estados Unidos", han explicado fuentes gubernamentales consultadas por Europa Press.

Trump ha considerado que España "no tiene excusa" para no aumentar el gasto en defensa, según ha dicho durante una rueda de prensa con su homólogo finlandés, Alexander Stubb, desde la Casa Blanca.

"Solicité que pagaran el 5 por ciento, no el 2 por ciento, y la mayoría pensó que no iba a suceder, y se aprobó prácticamente por unanimidad. Tuvimos un país rezagado: España. (...) Francamente, quizá deberían expulsarlos de la OTAN", ha declarado el presidente estadounidense.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Israel confirma un ataque que ha dejado alrededor de 40 personas bajo los escombros en ciudad de Gaza

Israel confirma un ataque que

María Palacios evita pronunciarse ante las últimas polémicas de su marido, Alessandro Lequio

María Palacios evita pronunciarse ante

El Gobierno expresa "máxima tranquilidad" tras la propuesta de Trump: "España es un miembro comprometido con la OTAN"

El Gobierno expresa "máxima tranquilidad"

El jefe de la delegación negociadora de Hamás dice haber recibido "garantías" de EEUU para fin "de guerra"

El jefe de la delegación

Trump propone expulsar a España de la OTAN por las discrepancias sobre el gasto en defensa

Trump propone expulsar a España