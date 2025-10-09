Agencias

El árbitro lituano Manfredas Lukjancukas dirigirá el España-Georgia de clasificación al Mundial

Por Newsroom Infobae

Guardar

El colegiado lituano Manfredas Lukjancukas será el encargado de arbitrar el partido de clasificación al Mundial 2026 que jugarán España y Georgia en el Estadio Martínez Valero de Elche este sábado, según un comunicado de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

El lituano estará acompañado en las bandas por sus compatriotas Vytenis Kazlauskas y Mangirdas Mirauskas. De cuarto ejercerá Donatas Rumsas, también de nacionalidad lituana, y el encargado de VAR será el portugués Tiago Martins, junto al lituano Donatas Simenas.

Esta temporada, Lukjancukas dirigió la goleada del Bayern de Múnich al Pafos (1-5) en Chipre en la segunda jornada de la Liga de Campeones, y será la primera vez que arbitre un encuentro de la selección española.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

ONU celebra acuerdo de alto el fuego en Gaza y pide cumplirlo plenamente

Infobae

El Senado de EE.UU. rechaza bloquear los ataques de Trump en el Caribe

Infobae

Orsted recortará 2.000 empleos en dos años, la cuarta parte de su plantilla

Orsted recortará 2.000 empleos en

Trump asegura que los rehenes de Israel serán liberados el lunes

Infobae

Hamás dice que el acuerdo con Israel supone "el fin de la guerra" en Gaza con "garantías" de los mediadores

Hamás dice que el acuerdo