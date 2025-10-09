Cari Lapique asegura, con una sonrisa, que sus nietos "son lo más importante"

Cari Lapique se ha dejado ver este jueves, 9 de octubre, en la presentación de la última novela de Belén Junco, 'La digna heredera' y allí ha atendido a los medios de comunicación con una sonrisa y derrochando elegancia.

"Estoy deseando leerlo", comentaba Lapique ante las cámaras. La Socialité lee "muchísimo, como una loca" y prefiere volcarse en las páginas de un libro que ver una serie, aunque ha reconocido que "con ellos (con sus nietos) alguna vez veo algo, pero si no, poca afición".

Cari bromeaba con los reporteros sobre su faceta de abuela y aseguraba considerarse una "abuelona molona". Son ellos el motivo que le hacen sonreír cada día y mirar hacia adelante después de vivir el peor año de su vida tras la muerte de su marido y su hija: "Mis nietos son lo más importante".

De su hija precisamente ha hablado, asegurando que "fue súper emotivo" el galardón a título póstumo que le dieron en los Premios Escaparate 2025 y confesaba que "ayer le han dado otro premio de Telva novias, de mejor catering, en fin... recogiendo cosas de ella".