Atreseries Internacional estrena el drama ‘Entre Tierras’ el 12 de octubre

Por Newsroom Infobae

Atreseries Internacional mantiene su compromiso de ofrecer un estreno al mes y en octubre presenta ‘Entre Tierras’, el próximo domingo 12 de octubre.

La serie original de Atresmedia, cuya segunda temporada ya se ha terminado de rodar, es un drama emocional ambientado en la España rural de los años sesenta, que narra la apasionante historia de una mujer capaz de dejar atrás sus propios sueños y abandonar sus aspiraciones por su familia.

Megan Montaner (‘Gran Hotel’, ‘Sin Identidad’, ‘Secreto de Puente Viejo’) protagoniza ‘Entre tierras’ junto a Unax Ugalde (‘La valla’, ‘Amar es para siempre’). Completan el reparto Juanjo Puigcorbé (‘Sueños de Libertad’), Carlos Serrano (‘Presunto culpable’, ‘El tiempo entre costuras’), Begoña Maestre (‘Sin Identidad’), Llorenç González (‘Gran Hotel’, ‘Velvet’), Inma Cuevas (‘Vis a Vis’), Belén Écija (‘La Valla’), Magdalena Tejado, Mateo Medina, Clara Garrido (‘Matadero’), Martín Abelló Sevillano e Inma Pérez- Quirós (‘Veneno’), entre otros.

‘Entre Tierras’, que cuenta con 10 episodios de 50 minutos cada uno, es una producción de Atresmedia en colaboración con Boomerang TV. Montse García y Luis Santamaría son los productores ejecutivos de esta ficción del sello Series Atresmedia. Lucía Alonso-Allende es coproductora ejecutiva. ‘Entre Tierras’ está dirigida por Humberto Miró, Pablo Guerrero y María Togores.

ASÍ ES ‘ENTRE TIERRAS’

María es una humilde joven que se ve obligada a casarse con un terrateniente a cambio de que éste asegure el bienestar económico de su familia. Sin embargo, al llegar a su nuevo hogar nada es como pensaba: su presencia parece no contentar a los lugareños y, además, deberá enfrentarse a enemigos silenciosos y a un marido atormentad, que resulta no ser la persona que esperaba.

