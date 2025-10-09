ASML nombra director de Tecnología a Marco Pieters

ASML Holding ha nombrado "con efecto inmediato" a Marco Pieters como vicepresidente ejecutivo y director de Tecnología del fabricante neerlandés de máquinas de litografía para la producción de microchips, reportando directamente al presidente y consejero delegado, Christophe Fouquet.

Con más de 25 años de experiencia en ASML, más recientemente como vicepresidente ejecutivo del área de productos Aplicaciones, Pieters cuenta con una sólida trayectoria en liderazgo tecnológico.

"Como parte de nuestro sólido proceso de sucesión, me enorgullece nombrar a Marco, un líder con una larga trayectoria en ASML, como director de Tecnología", declaró Fouquet.

Además, el consejo de supervisión de ASML anunció su intención de nombrar a Pieters como miembro del consejo de administración a partir de la próxima junta general anual (JGA) de la compañía, que se celebrará el 22 de abril de 2026.

Con el nombramiento de Pieters como miembro del consejo de administración de ASML en abril de 2026, el órgano de gobierno de la compañía pasará de cinco a seis miembros.

El consejo de supervisión también tiene la intención de renovar el nombramiento del vicepresidente ejecutivo y director financiero, Roger Dassen, por un período de cuatro años, y del vicepresidente ejecutivo y director de operaciones, Frédéric Schneider-Maunoury, por un período de dos años a partir de la JGA de 2026.