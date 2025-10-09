Alan Pace: "Nuestro compromiso es trabajar cada día para la familia 'perica'"

El empresario estadounidense Alan Pace, nuevo dirigente del RCD Espanyol tras hacerse oficial este jueves la compra de un paquete mayoritario de acciones del grupo Velocity Sports Partners (VSP) --brazo inversor deportivo de ALK Capital, sociedad del propio Pace--, aseguró que su llegada al club "responde a un proyecto de crecimiento y estabilidad a largo plazo" con el objetivo de "devolver al Espanyol al lugar que merece".

"Estoy muy ilusionado con este nuevo capítulo. Queremos construir un futuro sólido y sostenible, que haga sentir orgullosos a todos los aficionados", señaló en un vídeo facilitado por el club, en las que son las primeras palabras de Pace como nuevo máximo dirigente y propietario de la entidad blanquiazul.

Para Pace ya ha llegado "el gran día". "Es un gran honor dirigirme a todos vosotros. Llego con el máximo respeto por la historia de este club, por su gente y por todo lo que representa el sentimiento blanquiazul", añadió.

"Asumo este reto con una enorme ilusión. Vengo a trabajar desde la humildad, escuchando, aprendiendo y dando lo mejor de todos para hacer crecer este proyecto. Nuestro compromiso es claro: trabajar cada día para vosotros, para los que formáis parte de la familia 'perica'", continuó Pace, que cerró su mensaje con un guiño a la afición: "Juntos, con esfuerzo, pasión y orgullo, construiremos un futuro que esté a la altura de nuestra historia. Forza Mágico Espanyol".

Previamente, en un mensaje publicado en su perfil de la red social 'X', el empresario estadounidense aseguró que "el Espanyol tiene una identidad única en el fútbol mundial, y nuestra misión será potenciarla con trabajo, respeto y visión de futuro", además de expresar su gratitud hacia la afición por la cálida bienvenida recibida.

"Estoy muy emocionado de empezar oficialmente este camino con vosotros y vosotras. Estoy profundamente conmovido por vuestra cálida bienvenida y por la pasión que sentís por este increíble club", escribió Pace.

"Con vuestro apoyo, estaremos aquí para respetar el pasado, conducir el presente y construir un futuro digno de la orgullosa tradición de este club. El trabajo duro empieza ahora", concluyó el nuevo dirigente blanquiazul, también presidente y propietario del Burnley FC de la Premier League inglesa.