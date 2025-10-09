Agencias

Acciona se adjudica el saneamiento de ocho municipios en el sudeste de Brasil

Por Newsroom Infobae

Guardar

Acciona se ha adjudicado el saneamiento urbano de ocho municipios de la región sudeste de Brasil, en el estado de Espirito Santo, otorgado por la Companhia Espirito Santense de Saneamento (CESAN), según ha informado este jueves la compañía española en un comunicado.

La empresa capitaneada por José Manuel Entrecanales ha explicado que el proyecto consiste en el tratamiento de aguas residuales y la prestación de servicios de apoyo a la gestión comercial en dichos municipios para atender a una población conjunta total de 250.000 personas, con inversiones previstas de 540 millones de reales brasileños (85 millones de euros) a lo largo de los 23 años de contrato.

Se trata de un contrato de colaboración público-privada de construcción y operación y mantenimiento en la modalidad de concesión administrativa y alineado con la taxonomía europea para contribuir a la transición hacia una economía con bajas emisiones de carbono.

El objetivo del Gobierno de Espirito Santo es ampliar el acceso de la población a los servicios de alcantarillado sanitario en los municipios incluidos en el proyecto hasta alcanzar un 90% en 2033.

Acciona ha explicado que construirá cuatro plantas de tratamiento de aguas residuales, 65 estaciones elevadoras de aguas residuales o de bombeo y 320 kilómetros de redes de recolección.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El PP censura la "vanidad patológica" de Sánchez tras el acuerdo de Israel y Hamás: "Ha sido gracias a la diplomacia"

El PP censura la "vanidad

Discord aclara que el reciente ciberataque a un proveedor externo expuso documentos oficiales de 70.000 usuarios

Discord aclara que el reciente

Fallece un joven de 23 años tras precipitarse desde un balcón en un hotel del Puerto de la Cruz (Tenerife)

Fallece un joven de 23

El presidente de Israel da su "apoyo total" al acuerdo en Gaza y pide el Nobel de la Paz para Trump

El presidente de Israel da

Yolanda Díaz saluda el alto el fuego tras el acuerdo entre Israel y Hamás pero exige una paz "real" para Gaza

Yolanda Díaz saluda el alto