Zelenski acusa a Rusia de usar drones para desestabilizar Europa

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha acusado este martes a Rusia de intentar desestabilizar Europa mediante el uso de drones para sabotear y causar problemas, empleando su conocida como "flota fantasma" para, según el mandatario, lanzar estos aparatos además de transportar petróleo.

En su discurso en vídeo del martes por la noche, Zelenski ha afirmado que Moscú estaba utilizando su denominada "flota fantasma" no sólo para financiar la guerra mediante el transporte de crudo en buques cisterna, sino también para llevar a cabo sabotajes y diversas acciones destinadas a socavar la estabilidad en todo el continente. "Los recientes lanzamientos de drones desde buques cisterna son un ejemplo de ello", ha señalado, citando información de sus servicios de inteligencia.

En este sentido, Zelenski ha considerado "crucial" que sus aliados "tomen medidas tangibles en respuesta a Rusia". "Los rusos deben saber que ninguna de sus acciones destructivas, todas las cosas viles que hacen, quedarán sin respuesta por parte del mundo", ha aseverado.

Con todo, aún no ha habido confirmación oficial sobre el origen de los drones avistados recientemente en países como Dinamarca y Alemania, mientras que Rusia ha negado cualquier implicación.

Por su parte, el vicepresidente del Consejo de Seguridad Nacional de Rusia, Dimitri Medvedev, ha sugerido que las propias fuerzas ucranianas, que también cuentan con drones de largo alcance, podrían estar utilizando estos drones de forma provocativa para arrastrar a Europa a una guerra contra Rusia.