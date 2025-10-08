Wojciech Szczesny: "No tengo ninguna duda de que Joan García es y debe ser el portero número uno del Barça"

El portero del FC Barcelona Wojciech Szczesny no tiene "ninguna duda" sobre quién tiene y debe de ser el "número uno" del club blaugrana, asegurando que este puesto le pertenece a Joan Garcia, a quien le desea que se "recupere lo antes posible" y pueda jugar el partido frente al Real Madrid del próximo domingo 26 de octubre en el Santiago Bernabéu.

"Valoro mucho la claridad de mi relación con Joan (Garcia). Él sabe perfectamente cuál es mi papel y yo quiero influir en que juegue lo mejor posible. No tengo ninguna duda sobre quién es y quién debe ser el portero número uno del Barcelona", afirmó Szczesny, portero titular del Barça tras la lesión del catalán los últimos partidos, al medio de su país 'Sportowefatky'.

Sobre el nuevo guardameta, el polaco explica que tiene un "gran potencial". "Con un poco de modestia diré que puedo ayudarle algo. Asumo esta responsabilidad con mucha seriedad, no quiero que nadie tenga dudas: aquí nunca comenzará una competición por la camiseta con el número uno", destacó.

"Sinceramente le deseo que se recupere lo antes posible. Y no estoy contando con jugar yo mismo en el Clásico", manifestó sobre su participación en el duelo frente al Real Madrid, al que Joan Garcia podría no llegar tras la rotura de menisco que sufrió a finales del mes de septiembre en el partido frente al Real Oviedo.

Por último, el guardameta polaco reconoce que su preparación no cambia si es titular o suplente. "Sé que sonará a cliché, pero mi preparación para un partido no depende de si juego o no. Intento estar listo para cualquier ocasión. Sabía que venía para ser el segundo portero, pero eso implica el riesgo de tener que entrar en la portería", finalizó.