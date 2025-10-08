Agencias

Turquía participa este miércoles en las negociaciones en Egipto para un alto el fuego en Gaza

Una delegación turca encabezada por el jefe de la Organización Nacional de Inteligencia del país (MIT), Ibrahim Kalin, participará este miércoles, 8 de octubre, en la ronda de negociaciones para un acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza que esta semana está teniendo lugar en Egipto.

Fuentes gubernamentales citadas por la agencia de noticias estatal Anadolu han confirmado la asistencia del responsable de la Inteligencia turca a una jornada de conversaciones en la que las delegaciones de Israel, Estados Unidos, Qatar y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) tratarán de cerrar el plan de paz articulado por el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, y a la que acudirá el enviado estadounidense Steve Witkoff y el yerno del presidente, Jared Kushner.

La Inteligencia turca ha mantenido activamente sus contactos con todas las partes desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 para alcanzar un alto el fuego, asumiendo un papel significativo a través de los diferentes canales diplomáticos existentes, si bien el Gobierno turco ha sido muy crítico con Israel, llegando a cerrar su espacio aéreo y marítimo a este país y suspendiendo sus relaciones comerciales bilaterales. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha llegado a comparar al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, con Adolf Hitler y lo ha acusado de cometer un genocidio en Gaza.

