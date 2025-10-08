Agencias

Toto Wolff echa de menos a Christian Horner en la F-1 porque cree que "se necesita un villano"

El 'Team Principal' de la escudería Mercedes, Toto Wolff, cree que la Fórmula Uno ha perdido algo desde la marcha de Christian Horner como responsable del equipo Red Bull porque cree que encarnaba bien un papel de "villano" que necesita el 'Gran Circo'.

"Definitivamente se le echa de menos", dijo Wolff al semanario 'Sports Bild' en una entrevista publicada este miércoles. "Es bueno para la Fórmula 1 tener protagonistas polarizantes, necesitamos ese tipo de personalidades en este deporte. Se necesita un villano y Christian siempre fue bueno en eso porque se sentía cómodo en ese papel", remarcó.

El expiloto austriaco dejó claro que Horner era bueno delante de las cámaras y sabía "cómo utilizarlas en su beneficio". "Eso falta un poco porque ahora no hay fricción", advirtió el jefe de Mercedes, que a menudo mantenía acaloradas discusiones con Horner.

Este dejó Red Bull el pasado verano después de 20 años al frente y de liderar un periodo con ocho títulos de pilotos y seis de constructores, aunque su último año y medio había estado por las acusaciones de "comportamiento inapropiado" de una colega, las cuales el británico siempre negó y de las que ha sido exonerado en dos ocasiones.

Ahora, en el ambiente del Mundial se vuelve a oír sonar con fuerza su nombre para un posible regreso y, según Andy Cowell, 'Team Principal' de Aston Martin, habría contactado con "casi todos los propietarios" de algún equipo. En este sentido, Wolff se mostró cauto cuando se le preguntó si aconsejaría a Horner que regresara.

"Eso es algo que tiene que decidir él mismo. No sé si siente que tiene asuntos pendientes y que quiere demostrar su valía a todo el mundo. En cualquier caso, ha demostrado que sabe ganar carreras y títulos, no se puede negar su éxito", sentenció.

EuropaPress

