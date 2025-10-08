Somalia mata a siete supuestos miembros de Al Shabaab en una operación con apoyo de "socios internacionales"

Las autoridades de Somalia han anunciado la muerte de siete supuestos miembros de Al Shabaab en una operación llevada a cabo en la región de Medio Shabelle --situada al norte de la capital, Mogadiscio-- con apoyo de "socios internacionales", antes de asegurar que entre los muertos hay varios "líderes clave" del grupo terrorista, que mantiene lazos con Al Qaeda.

La Agencia Nacional de Inteligencia y Seguridad (NISA, por sus siglas en inglés) ha indicado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social X que la "exitosa operación antiterrorista" fue lanzada en la localidad de Basra, antes de afirmar que otros tres sospechosos resultado heridos durante la misma.

"La operación fue lanzada a raíz de informes creíbles de Inteligencia confirmando que los terroristas planeaban ataques para afectar la seguridad en el corredor entre Mogadiscio y Balcad", ha manifestado, antes de resaltar que en el lugar se habían reunido "aproximadamente 40 milicianos" antes de que fuera ejecutado el bombardeo.

Asimismo, ha manifestado que la operación se saldó "sin víctimas civiles", por lo que ha esgrimido que "es otro éxito significativo en la lucha contra el terrorismo". Por último, ha recalcado su compromiso a la hora de "proteger a la nación y evitar cualquier intento de Al Shabaab de seguir socavando la paz y la estabilidad" del país africano.

El grupo ha incrementado sus ataques en los últimos meses, llegando a tomar zonas del norte de Mogadiscio a pesar de que las autoridades han incrementado su ofensiva contra Al Shabaab con apoyo de clanes y milicias locales como parte del plan adoptado por el presidente, Hasán Sheij Mohamud, quien prometió al asumir el cargo en 2022 poner la lucha antiterrorista en el centro de sus políticas.