Sassa de Osma y Christian de Hannover reaccionan a la ruptura de Ernesto de Hannover y Claudia Stilianopoulos

Ernesto de Hannover y Claudia Stilianopoulos han puesto fin a su relación después de 4 años juntos. Ha sido el portal 'Vanitatis' el que ha revelado la noticia de la ruptura del exmarido de Carolina de Mónaco y la hija de Pitita Ridruejo, apuntando que al igual que vivieron su historia de amor, su separación se ha producido de forma discreta y lejos del foco mediático.

La pareja se conoció en el verano de 2021 en Ibiza y, desde el primer momento se convirtieron en inseparables; tanto es así que el príncipe alemán se instaló en Madrid -donde también residen su hijo Christian de Hannover, su nuera Alessandra de Osma y sus tres nietos- para estar más cerca de la escultora, con la que vivió un noviazgo marcado por la libertad.

Siempre al lado de Ernesto -incluso cuando ha mostrado su peor cara ante las cámaras, protagonizando momentos de tensión en plena calle-, Claudia se convirtió en su gran apoyo durante los ingresos hospitalarios del jefe de la Casa Real de Hannover la pasada primavera, cuando pasó en el Hospital Ruber Internacional de la capital varias semanas hospitalizado a causa de una dolencia que no ha trascendido y que desató la preocupación sobre su estado.

Desde entonces, no se había vuelto a ver a la pareja en público, y ha sido ahora cuando ha trascendido que después de celebrar su cuarto aniversario de amor, y cuando parecían una pareja completamente consolidada, han decidido emprender caminos separados.

Horas después de salir a la luz la noticia, Christian de Hannover y Sassa de Osma han reaparecido en la entrega de los premios Influencia Hispana en el Auditorio Rafael del Pino de Madrid, que ha congregado a numerosas personalidades como Joaquín Cortés, Encarna Salazar, Juan Magán, Konstantin de Bulgaria, Nuria March, o la nieta de Mario Vargas Llosa, Ariadna, que ha recogido un premio póstumo para el premio Nobel.

Siempre discretos y herméticos con su vida privada, la pareja ha evitado atender a las cámaras durante la gala y, al descubrir que los reporteros estaban esperándoles en la calle tras el evento para conocer su reacción a la ruptura de Ernesto y Claudia, han optado por meter un coche en el interior del recinto -algo que no han hecho el resto de invitados- para esquivar las preguntas sobre el complicado momento que atraviesa el alemán.