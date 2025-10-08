Santander ofrecerá financiación a los clientes de Amazon Autos en EEUU

Santander Consumer USA, filial del Grupo Santander, ha llegado a un acuerdo con Amazon para ofrecer financiación a clientes que compren o alquilen vehículos a través de la plataforma que tiene el gigante del 'e-commerce' en EEUU, Amazon Autos.

En un comunicado, la compañía estadounidense informa de que tres grandes prestamistas (Santander, Chase y Wells Fargo) se han incorporado a su tienda de vehículos, de tal forma que ahora los concesionarios adheridos pueden ofrecer los préstamos de estas entidades.

El 'e-retailer' explica que, cuando un comprador encuentra un vehículo en su plataforma, el cliente puede optar por financiarlo, arrendarlo o pagarlo en su totalidad. Quienes opten por financiar el vehículo enviarán una solicitud de crédito y "en cuestión de minutos" tendrán varias ofertas de financiación para comparar entre ellas.

Los clientes pueden contratar la financiación a través de un proceso digital simplificado. Tras elegir la opción que más le convenga, puede completar la documentación de manera online y programar la recogida del vehículo en el concesionario.

Por su parte, los concesionarios que ofrecen vehículos en Amazon Autos cuentan ahora con opciones de financiación que suelen ofrecer en sus tiendas físicas.

La plataforma planea incorporar más entidades crediticias y ampliar su oferta de venta de vehículos nuevos en los próximos meses, señala en su comunicado.

Por otra parte, este nuevo acuerdo amplía la colaboración entre Santander y Amazon, que ya extiende por Alemania, Austria y, recientemente, por España.