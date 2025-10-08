Agencias

Santander ofrecerá financiación a los clientes de Amazon Autos en EEUU

Por Newsroom Infobae

Guardar

Santander Consumer USA, filial del Grupo Santander, ha llegado a un acuerdo con Amazon para ofrecer financiación a clientes que compren o alquilen vehículos a través de la plataforma que tiene el gigante del 'e-commerce' en EEUU, Amazon Autos.

En un comunicado, la compañía estadounidense informa de que tres grandes prestamistas (Santander, Chase y Wells Fargo) se han incorporado a su tienda de vehículos, de tal forma que ahora los concesionarios adheridos pueden ofrecer los préstamos de estas entidades.

El 'e-retailer' explica que, cuando un comprador encuentra un vehículo en su plataforma, el cliente puede optar por financiarlo, arrendarlo o pagarlo en su totalidad. Quienes opten por financiar el vehículo enviarán una solicitud de crédito y "en cuestión de minutos" tendrán varias ofertas de financiación para comparar entre ellas.

Los clientes pueden contratar la financiación a través de un proceso digital simplificado. Tras elegir la opción que más le convenga, puede completar la documentación de manera online y programar la recogida del vehículo en el concesionario.

Por su parte, los concesionarios que ofrecen vehículos en Amazon Autos cuentan ahora con opciones de financiación que suelen ofrecer en sus tiendas físicas.

La plataforma planea incorporar más entidades crediticias y ampliar su oferta de venta de vehículos nuevos en los próximos meses, señala en su comunicado.

Por otra parte, este nuevo acuerdo amplía la colaboración entre Santander y Amazon, que ya extiende por Alemania, Austria y, recientemente, por España.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Las autoridades israelíes cierran la mezquita de Abraham en Hebrón durante la festividad judía de Sucot

Las autoridades israelíes cierran la

Raquel Mosquera, desafiante tras emitir el comunicado

Raquel Mosquera, desafiante tras emitir

El cráter de impacto más grande de la Luna dejó una erupción radiactiva

El cráter de impacto más

El líder de Groenlandia reivindica el vínculo con la UE ante las pretensiones de Trump

El líder de Groenlandia reivindica

Firefox integrará perfiles de navegación a partir del próximo martes 14 de octubre

Firefox integrará perfiles de navegación