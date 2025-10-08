Murtra traslada a Lula da Silva el compromiso de Telefónica con la digitalización de Brasil

El presidente de Telefónica, Marc Murtra, se ha reunido con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, para reiterar el compromiso de su compañía con la digitalización del país, uno de sus cuatro mercados estratégicos, ha informado la operadora española en un comunicado.

En vísperas de la COP30 en Belém (Brasil), Murtra ha subrayado también el compromiso de Telefónica con el desarrollo sostenible de su negocio, respaldado por una sólida estrategia ESG que convierte a Vivo --marca bajo la que opera Telefónica Brasil-- en un referente en las mejores prácticas del sector.

En este contexto, la operadora ha recordado que Brasil es uno de los cuatro mercados estratégicos de la operadora y la segunda filial del grupo por ingresos con el 28% del total.

Además, Telefónica es el mayor inversor europeo en Brasil con una inversión acumulada desde 1998 de más de 560.000 millones de reales (cerca de 91.000 millones de euros).

Con más de 33.000 empleos directos y casi 100.000 empleos indirectos, Vivo es una de las marcas más valiosas de Brasil, donde cuenta con más de 116 millones de clientes y cubre el 98% de la población, sumando todas las tecnologías móviles.

Vivo lidera la fibra, con más de 30 millones de hogares cubiertos y 7,4 millones de clientes ya conectados.