Mueren tres personas en un ataque con proyectiles de Ucrania contra la región rusa de Bélgorod

Al menos tres personas han muerto este miércoles a causa de un ataque con proyectiles ejecutado por el Ejército de Ucrania contra la región rusa de Bélgorod, situada en la frontera común, según han denunciado las autoridades de Rusia.

El gobernador de Bélgorod, Viacheslav Gladkov, ha indicado en un mensaje en su cuenta en Telegram que el ataque ha alcanzado la localidad de Maslova Pristan, en el distrito de Shebekinski, antes de resaltar que "las informaciones preliminares apuntan a tres muertos y un herido".

"El edificio de una institución social ha quedado parcialmente destruido", ha señalado, antes de agregar que los equipos de rescate trabajan ya en la zona para intentar hallar a "personas que pudieran estar atrapadas entre los escombros", sin que Kiev se haya pronunciado sobre el objetivo del ataque.

