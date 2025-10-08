Merino no ve "malo" el Villarreal-Barça en Miami y Cucurella cree que "puede ayudar" a nivel económico

Los internacionales Mikel Merino y Marc Cucurella opinaron este miércoles sobre el visto bueno a que se pueda jugar el Villarreal CF-FC Barcelona de LaLiga EA Sports en Miami (Estados Unidos) a finales de diciembre dejando claro que no ven "malo" que el fútbol español puede salir para mostrar su nivel o para tener una nueva vía económica.

"Creo que cada uno puede tener su opinión y todas ellas son válidas.

Creo que hacia dónde está yendo el fútbol, hacia dónde está yendo la sociedad en general y los deportes, ya estamos viendo en competiciones como la NFL o la NBA que salen de sus países para dar espectáculo a otras partes del mundo", consideró Merino durante la presentación del acuerdo de la RFEF con 'TCL'.

En este sentido, cree que "tampoco es malo para la liga ni para el fútbol poder enseñarse en otros lugares y poder enseñar la calidad que hay y el nivel de jugadores que tiene", aunque reconoció que "siempre y cuando todos estén de acuerdo y haya soluciones también para esos aficionados que igual se pueden quedar sin ver el fútbol".

"Eso ya son temas suyos, el ver cómo pueden afrontarlo para que todo el mundo esté contento en la medida de lo posible, pero desde luego que esa exposición me parece siempre muy positiva para el fútbol español", sentenció el futbolista navarro.

Por su parte, Cucurella confesó que le parecía "quizás un poco extraño" el llevarse un partido fuera porque "nunca" se había hecho. "En una parte puede ser bueno porque al final llevas un espectáculo de nivel nacional a otra parte del mundo y gente que vive ahí que quizás no ha tenido la posibilidad de viajar o hacerse un viaje tan largo puede ver un partido de la Liga si lo llevas ahí", explicó. "Quizás es el principio de algo que puede también ayudar al fútbol español sobre todo quizás en un plano más económico", añadió.