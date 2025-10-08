Agencias

Lluvias, tormentas y oleaje activan los avisos en 10 provincias, con precipitaciones de hasta 60 l/m2

Por Newsroom Infobae

Las lluvias, tormentas y el oleaje activan este miércoles los avisos en un total de ocho provincias, con precipitaciones acumuladas de hasta 60 litros por metro cuadrado (l/m2), según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, las provincias con avisos por precipitaciones y tormentas son Alicante, Castellón, Valencia, Albacete, Cuenca y Teruel, Ávila, Segovia. Los valores de hasta 60 l/m2 se esperan en el litoral norte de Alicante y en los litorales norte y sur de Valencia.

Por otra parte, los avisos por oleaje se darán en Gran Canaria, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife, con vientos del nordeste de 50 a 61 kilómetros por hora (km/h).

La AEMET prevé para este miércoles el paso de una vaguada fría en altura que generará una situación de inestabilidad en la Península y Baleares. De este modo, se prevén precipitaciones en el Cantábrico y tercio norte de Galicia, que serán menos probables al sur de la comunidad, y sin que se decarten en zonas aledañas. En el resto se esperan intervalos de nubes altas y nubosidad baja matinal en regiones del nordeste y Estrecho.

Asimismo, por la tarde se espera nubosidad de evolución en los principales entornos de montaña, así como en ambas mesetas y tercio este peninsular, y serán probables los chubascos y tormentas en la Ibérica, sistema Central, Cantábrica, Pirineo oriental, Béticas orientales y en amplias zonas del centro este peninsular. Además, podrán ser localmente fuertes en la Comunidad de Valencia, así como en el extremo este de Castilla-La Mancha y zonas de Ibérica sur. También podrían afectar a litorales de Cataluña o Baleares, pero con baja probabilidad.

Mientras, en Canarias se prevén cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve y poco nuboso en el resto. También se esperan probables nieblas matinales en Galicia, Estrecho y Cataluña, sin que se descarten en Melilla y sureste peninsular. Además, se prevén probables nieblas vespertinas en zonas altas del interior del Cantábrico y sureste de Galicia, así como calima en altura en Canarias.

En cuanto a las temperaturas máximas, descenderán en la Ibérica y en la mayor parte de los tercios oeste y norte peninsulares y será notable en el Cantábrico interior y nordeste de Galicia. Así, se esperan aumentos en Canarias, zonas del centro de Aragón y ligeros en el resto. Respecto a las mínimas, estarán en descenso en el extremo oeste peninsular y predominarán los aumentos en el centro y mitad norte, así como en Baleares. Mientras, en el resto se prevén pocos cambios.

Por último, se espera alisio en Canarias con intervalos de fuerte y con probables rachas muy fuertes en zonas expuestas. Además, habrá vientos moderados del norte en las costas gallegas, así como flojos en el resto, con predominio del sur y este en la fachada oriental peninsular y Baleares, de oeste en la vertiente atlántica sur y de norte en el resto, con intervalos moderados en el Ebro, meseta Norte y Cantábrico occidental. En Alborán se espera poniente moderado.

