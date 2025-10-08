Lecornu ve margen para un acuerdo presupuestario en Francia que "aleja" el adelanto electoral

El primer ministro en funciones de Francia, Sébastian Lecornu, ha afirmado este miércoles que ha percibido una "voluntad" por parte de otras fuerzas políticas de pactar y aprobar unos presupuestos generales antes de que acabe el año, "una convergencia que aleja la perspectiva de disolución" de la Asamblea Nacional y, por tanto, el adelanto electoral.

Lecornu se ha dirigido a los medios al inicio de su segunda y última jornada de contactos, después de que el lunes presentase por sorpresa su dimisión apenas 14 horas después de dar a conocer el nombre de los nuevos ministros. Para este miércoles por la mañana se ha citado con los representantes de la "izquierda republicana", dentro de los cuales no incluiría a La Francia Insumisa (LFI).

El exministro de Defensa aspira a consensuar una "plataforma de acción" en aras de la "estabilidad del país", aunque ha fijado como líneas rojas que el déficit público se mantenga por debajo del 5 por ciento del PIB en las próximas cuentas públicas. No ha mencionado en su discurso, sin embargo, la reforma de las pensiones, pese a que es uno de los puntos que más fricción genera, especialmente para la izquierda.

El presidente galo, Emmanuel Macron, que no se ha pronunciado públicamente sobre la actual crisis política, pidió a Lecornu el lunes que hiciese un último intento de negociar y le dio otras 48 horas de margen.