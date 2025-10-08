Las autoridades israelíes cierran la mezquita de Abraham en Hebrón durante la festividad judía de Sucot

Las autoridades de Israel han cerrado hasta el jueves la mezquita de Abraham, ubicada en la ciudad cisjordana de Hebrón, y han aumentado los controles de seguridad en torno al lugar santo musulmán en el marco de la festividad judía de Sucot.

El responsable del Departamento de Dotaciones y Asuntos Religiosos palestino de Hebrón, Amjad Karajé, ha tildado de "flagrante violación" el cierre, alegando que se trata de un "ataque al derecho de los musulmanes a acceder a sus lugares de culto".

Según ha recogido la agencia de noticias palestina WAFA, las autoridades israelíes han cerrado las puertas que conducen a la mezquita --conocida por los judíos como Tumba de los Patriarcas-- mientras que también han forzado el cierre de algunas tiendas ubicadas en la Ciudad Vieja de Hebrón.

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha afirmado en un comunicado que el cierre de la mezquita durante la festividad de Sucot es "un flagrante ataque a la santidad de la mezquita, una provocación a los musulmanes y una flagrante violación del derecho del pueblo palestino a practicar sus rituales religiosos".

"Hacemos un llamamiento al pueblo palestino y a sus fuerzas nacionales a que se opongan a este peligroso ataque a la santidad de la mezquita, a que se opongan a los planes de la ocupación de judaizarla, así como a que continúen resistiendo los proyectos de asentamiento y judaización que amenazan nuestra existencia y nuestros derechos inalienables en nuestra tierra ocupada", ha asegurado.

La Comisión Nacional Palestina de Educación, Cultura y Ciencia pidió hace poco a la UNESCO medidas "urgentes" después de que el Gobierno israelí anunciara que el consejo religioso del asentamiento de Kiryan Arba asumiría la gestión de la mezquita hasta que finalicen unas obras para instalar una marquesina en uno de los patios del histórico lugar.

Las autoridades israelíes han acusado al Waqf musulmán y a la municipalidad de Hebrón de no cooperar en el mantenimiento de la mezquita, si bien la Autoridad Palestina asegura que este es otro paso más que busca "judaizar" los lugares santos en Cisjordania.

La Tumba de los Patriarcas es el lugar que alberga, según las tradiciones judías e islámicas, las tumbas gemelas donde están enterradas tres parejas bíblicas importantes: Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, y Jacob y Lea. Por su parte, tanto la Ciudad Vieja de Hebrón como sus inmediaciones, donde viven cientos de colonos, están bajo control militar israelí.