La RFEF y 'TCL' renuevan su acuerdo de patrocinio hasta 2026

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la compañía tecnológica 'TCL' hicieron oficial este miércoles la ampliación de su acuerdo de patrocinio hasta el año 2026, una extensión que incorporará las categorías de frigoríficos y lavadoras a su colaboración.

Según informó la RFEF, este acuerdo viene a ampliar una relación que tenía impacto "en el día a día de la Ciudad del Fútbol" de Las Rozas (Madrid), "con una unión que va más allá de un simple patrocinio, convirtiendo a 'TCL' en un socio tecnológico que mejora la experiencia diaria de la selección española de fútbol".

De este modo, la multinacional china ha integrado sus productos y tecnología en las instalaciones de la RFEF, "permitiendo que los jugadores y el personal experimenten de primera mano los beneficios de un hogar conectado".

Actualmente, los futbolistas y empleados de la RFEF ya disfrutan de frigoríficos 'TCL' en las habitaciones de la Residencia de la Ciudad del Fútbol, y próximamente se instalarán también televisores de última generación, que ya están instalados en las oficinas de la sede federativa.

Para la RFEF, este acuerdo ratifica el camino iniciado bajo la presidencia de Rafael Louzán "por crear vínculos sólidos con referentes en el mundo", en este caso uniéndose con una de las marcas de electrónica de consumo más grandes del mundo ya que 'TCL' ha sido clasificada como la marca número uno a nivel mundial en ventas de aires acondicionados con aire fresco para 2024 según la empresa de investigación independiente 'SHANGPU GROUP'.

"No hace falta decir que si estamos aquí y juntos con 'TCL' es porque defendemos unos valores comunes. Ellos son número uno del mundo en 160 países, si no me equivoco, y nosotros acabamos de recibir otra vez el número uno en ranking FIFA. Estos años han sido exitosos y darles las gracias por seguir hasta 2026, y que este año que viene sea igual de exitoso que los anteriores", recalcó Aitor Karanka, director técnico de Desarrollo y de la Selección Absoluta Masculina, que estuvo acompañado por los internacionales Mikel Merino y Marc Cucurella.

Por su parte, Karen Li, General Manager de 'TCL Iberia', celebró que esta colaboración marque "un nuevo capítulo entre 'TCL' y la Real Federación Española del Fútbol". "En 'TCL' compartimos con la RFEF la pasión por el trabajo en equipo, la innovación y la excelencia. La tecnología es clave para mejorar la vida diaria y España es un mercado muy importante para nosotros, donde crecemos gracias a nuestro producto 'Premium' y a tener una gran experiencia de usuario", indicó la ejecutiva.