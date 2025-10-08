La Policía alemana ampliará sus competencias para contener e interceptar drones

El Gobierno de Alemania ha aprobado una reforma de la normativa que establece las competencias de la Policía Federal para que sus agentes dispongan de más margen de maniobra para interceptar y contener drones, después de que la presencia de aeronaves no tripuladas paralizase las operaciones del Aeropuerto de Múnich la semana pasada.

La respuesta alemana a este tipo de amenazas se ve lastrada por el reparto de competencias entre distintas agencias tanto a nivel regional como nacional y las dudas legales que suscita la implicación de las Fuerzas Armadas. Tampoco existe consenso en cuanto a la forma de actuar en caso de detectar un aparato sospechoso.

El Gobierno de Baviera aprobó el martes una reforma para que las fuerzas de seguridad estatales pudiesen derribar drones en caso de ser necesario y el ministro del Interior, Alexander Dobrindt, ha prometido que la Policía Federal dispondrá de una unidad específica anti drones.

El texto adoptado este miércoles por el Ejecutivo de Friecrich Merz concede de manera explícita a la Policía la potestad de proteger infraestructuras y sistemas de transporte críticos frente a los drones. También podrá desplegar sus propios aparatos, por ejemplo para vigilar manifestaciones.

El texto, pendiente en cualquier caso del visto bueno del Parlamento, contempla otras competencias adicionales para la Policía a la hora de pinchar teléfonos, detener a extranjeros pendientes de expulsión o realizar "comprobaciones aleatorias sin motivo" en lugares donde estén prohibidas las armas.