La nueva flotilla a Gaza denuncia que Israel ha atacado al menos tres de sus barcos en aguas internacionales

Por Newsroom Infobae

La Flotilla de la Libertad, con nueve barcos y que navega desde hace más de una semana hacia la Franja de Gaza, ha denunciado este miércoles un ataque del Ejército israelí contra al menos tres de sus embarcaciones, cuando se encontraban a 120 millas naúticas (alrededor de 220 kilómetros) del enclave palestino.

Los barcos 'Gaza Sunbirds', 'Alaa al Najajr' y 'Anas al Sharif' --que recibe el nombre del reputado periodista asesinado en agosto junto a otros cuatro compañeros de la cadena qatarí Al Yazira en un ataque de Israel-- han sido atacados e interceptados "ilegalmente" por el Ejército israelí a las 4.34 horas (hora local), ha informado en un comunicado difundido en su página web.

Esta nueva flotilla ha denunciado que el secuestro de la tripulación "desarmada", entre la que se encuentran médicos, periodistas y representantes políticos, y ha asegurado que "se desconoce el paradero" de estos y de la ayuda que transportaban las tres embarcaciones y que está valorada en más de 110.000 de dólares (94.000 euros) en medicamentos, equipos respiratorios y suministros nutricionales para los hospitales de Gaza.

"Israel no tiene autoridad legal para detener a los voluntarios internacionales a bordo de estos barcos. Esta incautación viola flagrantemente el Derecho Internacional y desafía las órdenes vinculantes de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que exigen el libre acceso humanitario a Gaza. Nuestros voluntarios no están sujetos a la jurisdicción israelí y no pueden ser criminalizados por entregar ayuda o desafiar un bloqueo ilegal", ha declarado David Heap, miembro del Comité Directivo de la Coalición Flotilla de la Libertad, en una nota en la que ha calificado la detención de los activistas como "arbitraria (e) ilegal" por lo que ha instado a su cese "inmediato".

Además, la nueva flotilla ha indicado en su cuenta de Telegram que el 'Conscience', con 92 personas a bordo, está siendo "atacado por un helicóptero militar israelí", al tiempo que los ocho veleros restantes están siendo interceptados y sus tripulantes "secuestrados".

El Ministerio de Exteriores israelí ha informado en su cuenta de la red social X de que "las embarcaciones y los pasajeros fueron trasladados a un puerto israelí", ha asegurado que "todas" las personas a bordo se encuentran en "buen estado de salud" y que serán deportados "rápidamente". En el mismo mensaje, ha señalado que "otro intento inútil de romper el bloqueo naval legal y entrar en una zona de combate terminó sin resultados".

