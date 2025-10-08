La inflación de Colombia aumentó hasta el 5,18% anual en septiembre

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Colombia aumentó levemente, hasta el 5,18% interanual en el mes de septiembre, por encima del 5,10% registrado en agosto.

Sólo en el mes de septiembre, la inflación repuntó un 0,32%, mientras que en el acumulado del año se incrementó en un 4,55%, según los datos divulgados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Por divisiones, el ámbito de restaurantes y hoteles registró una variación anual del 7,47%, en especial por el encarecimiento de las bebidas calientes (10,94%), el pago por alimentación en comedores (8,64%) y las comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (7,63%).

Por otra parte, la educación registró un aumento de precios del 7,29%, con un mayor repunte en la educación secundaria (8,64%), la preescolar y básica primaria (8,61%) y los cursos de educación no formal (6,54%).

Asimismo, la menor variación anual se experimentó en la división de la información y comunicación (0,55%), donde también se ha registrado la única variación negativa en la subclase de los equipos de telefonía móvil, similares y reparación (-26,35%).

El Banco de la República (el banco central de Colombia) decidió a finales del mes de septiembre mantener por mayoría la tasa de interés en el 9,25% en su última reunión sobre política monetaria, sin cambios respecto al mes anterior.