La inflación de Chile repunta cuatro décimas en septiembre, hasta el 4,4% anual

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Chile se situó en el 4,4% interanual en septiembre de 2025, cuatro décimas por encima del 4% registrado en agosto.

En el noveno mes del año, la inflación se ubicó en el 0,4%, mientras que en el acumulado del año se situó en el 3,3%, según los datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Por divisiones, la vivienda y los servicios básicos registraron un aumento de precios del 9,8%, mientras que los restaurantes y alojamientos repuntaron un 6,6%, los bienes y servicios un 5,4% y la educación un 5,3%. Solo el vestuario y el calzado disminuyó un 2,8%.

Si se desglosa por productos, los tomates repuntaron un 19% mensual, el transporte en bus interurbano registró un incremento del 12,8% y el transporte aéreo internacional un 9,4%. La carne de vacuno es el único que reportó un descenso mensual del 2,3%.

La inflación de Chile, gráficos

Infobae

