La eufórica reacción del concursante salvado en 'Supervivientes All Stars'

Aunque la gala de 'Supervivientes: Tierra de nadie' de este martes ha estado protagonizada por la boda de Marta Peñate y Tony Spina, también ha habido otro momento muy esperado: La ceremonia de salvación, en la que uno de los cuatro nominados de esta semana ha descubierto a quién ha apoyado la audiencia y quién se ha librado en primer lugar de la expulsión del jueves.

En la cuerda floja, Gloria Camila, Jessica Bueno, Miri Pérez-Cabrero y Alejandro Albalá, que se han entrentado al temido momento en el que Laura Madrueño, machete en mano, va cortando las cuerdas que sostienen los cubos y llenando de barro a los que continúan nominados y tendrán que enfrentarse al veredicto final del público dentro de 48 ahoras.

La primera en descubrir que sigue en peligro su continuidad, la hija de José Ortega Cano y Rocío Jurado, que por primera vez no ha sido salvada en la ceremonia del martes. A continuación, el barreño de lodo ha caído sobre Albalá, que en su 'debut' como nominado no ha contado con el apoyo del público. Tampoco Miri, que cada vez más cerca del ex de Isa Pantoja se jugará contra él y Gloria convertirse en el quinto expulsado de la edición tras Kike Calleja, Elena Rodríguez, Fani Carbajo y Sonia Monroy.

La reacción de Jessica al ver que ella es la salvada de esta semana ha sido de sorpresa, euforia y alegría, empezando a saltar enloquecida mientras agradecía el apoyo de España de su familia y de sus amigos. Un momento muy especial en el que la modelo se ha acordado de su gran amiga, pidiendo a sus seguidores que salven a Gloria de la expulsión este jueves.