Italia reclama a Israel que "respete los derechos" de los activistas de la flotilla hasta su deportación

Por Newsroom Infobae

El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, ha solicitado a las autoridades israelíes que "garanticen el respeto de los derechos individuales" de todos los integrantes de la Flotilla de la Libertad interceptada este miércoles hasta que procedan con su deportación.

El Ministerio de Exteriores italiano ha habilitado una nueva unidad de crisis tras este asalto. "La Embajada y el Consulado de Italia en Tel Aviv están supervisando desde primera hora el bloqueo de la nueva flotilla por parte de la Marina israelí", ha confirmado Tajani en su cuenta de la red social X, desde donde ha prometido que los italianos detenidos recibirán toda la asistencia consular que sea necesaria.

El Ejército israelí ha interceptado a unas 110 millas náuticas de la costa de la Franja de Gaza a los nueve barcos de la Flotilla de la Libertad: nueve veleros y el 'Conscience', un antiguo ferry que ya sufrió en mayo un ataque con drones cuando navegaba cerca de Malta. A bordo viajaban 145 personas, ocho de ellas con nacionalidad española.

EuropaPress

