Íñigo Onieva reaparece ante las cámaras en el 10º aniversario de TATEL Madrid

TATEL Madrid celebra su 10º aniversario convocando a todos los medios de comunicación en su restaurante. Hasta allí se ha desplazado Íñigo Onieva, quien está muy ligado a la marca, para celebrar con sus socios este "hito" en el mundo de la restauración.

"Estoy acompañando a mi socio Manuel -Manuel Campos Guallar-, que hace diez años que lanzó esta marca, aguantar diez años en el mundo de la restauración es todo un hito y muy orgulloso de que siga a tope todos los días y con una expansión global muy importante", confesaba el empresario ante las cámaras.

Íñigo ha puesto en valor que TATEL ha sabido "mantener la calidad y la exigencia del servicio, sobre todo en Madrid... y es para admirar, ya que es un reto constante". En ese aspecto, el joven ha explicado que "vengo a apoyar al equipo porque son socios míos y celebrar con ellos" porque "todo lo que he aprendido en hostelería lo he aprendido con ellos".

Discreto a la hora de desvelar qué proyectos tiene entre manos, sí que ha desvelado que "se vienen cosas" cuando se le ha preguntado si abrirá por fin o no su propio restaurante... Sin embargo, más parco en palabras se ha mostrado cuando la prensa le preguntaba por su mujer: "Muy bien, está estupenda".