Hamás dice que el asalto a la nueva flotilla a Gaza "se suma al oscuro historial" de Israel

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha afirmado este miércoles que el acto de "piratería" de Israel al abordar en aguas internacionales en el mar Mediterráneo la nueva flotilla que se dirigía a Gaza con ayuda humanitaria y ocho españoles a bordo "se suma al oscuro historial" de las tropas israelíes contra activistas internacionales.

"El secuestro en aguas internacionales de los activistas de la Flotilla de la Libertad por parte de la Armada de la ocupación sionista (...) constituye un nuevo crimen y un acto de piratería que se suma al oscuro historial de ataques de la ocupación contra activistas internacionales", ha dicho, antes de destacar que "supone una violación flagrante del Derecho Internacional y de los principios más básicos de los Derechos Humanos".

"Este ataque cobarde refleja la mentalidad terrorista y fascista que rige a la ocupación sionista y a sus líderes, que usan todos los medios a su disposición para evitar que la ayuda llegue a Gaza y silenciar las voces de la verdad, en un intento desesperado de ocultar las pruebas de su genocidio y hambre contra nuestro pueblo en la Franja de Gaza desde hace dos años", ha esgrimido, según ha recogido el diario palestino 'Filastin'.

Así, el grupo ha subrayado que Israel "es totalmente responsable de la vida y la seguridad de los activistas secuestrados", al tiempo que ha reclamado a la comunidad internacional que adopte "acciones inmediatas" para "lograr su liberación", "evitar que sean maltratados por la ocupación, como pasó con los activistas de la Global Sumud Flotilla", y "hacer que los líderes de la ocupación rindan cuentas por sus crímenes contra la humanidad".

A las condenas se ha sumado Yihad Islámica, que ha dicho que "el secuestro de embarcaciones que buscaban romper el bloqueo contra la Franja de Gaza, poniendo en peligro a los activistas a bordo, (...) supone otra violación de todas las normas humanitarias y leyes internacionales" por parte de Israel. "Es otra confirmación del deterioro de los estándares morales y humanitarios en la entidad ocupante y en su Ejército", ha argumentado.

Yihad Islámica ha criticado así "el silencio de los gobiernos europeos ante los crímenes cometidos por la ocupación, incluidas las graves violaciones contra activistas capturados y detenidos" y la "incapacidad de las organizaciones internacionales a la hora de procesar a los criminales de guerra de la ocupación, encabezados por Benjamin Netanyahu y sus ministros".

En este sentido, ha resaltado que esta situación "anima" a Israel a "continuar sus crímenes", antes de aplaudir a los activistas de la Flotilla de la Libertad, a los que ha descrito como "héroes", por "representar la voz de la conciencia humana frente a los crímenes de guerra y el genocidio que la entidad --en referencia a Israel-- sigue perpetrando contra la Franja de Gaza".

La Flotilla de la Libertad, una iniciativa en la que participaban nueve barcos y que intentaba llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza ha sido abordada por las tropas israelíes días después del asalto militar de Israel contra la Global Sumud Flotilla cuando buscaba igualmente llegar a las costas del enclave palestino.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores israelí ha informado en su cuenta de la red social X de que "las embarcaciones y los pasajeros fueron trasladados a un puerto israelí", y ha asegurado que "todas" las personas a bordo se encuentran en "buen estado de salud" y que serán deportados "rápidamente". En el mismo mensaje, ha señalado que "otro intento inútil de romper el bloqueo naval legal y entrar en una zona de combate terminó sin resultados".

La ofensiva israelí contra la Franja ha dejado hasta la fecha cerca de 67.200 palestinos muertos --entre ellos 460, incluidos 154 niños, por hambre y desnutrición-- según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, en medio de las críticas internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda, que ha llevado a que el norte de Gaza haya sido declarado como zona de hambruna.