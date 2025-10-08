Google permitirá compartir las alertas de terremotos con los amigos que no tiene un móvil Android

Google permitirá compartir las alertas de terremotos a través de las redes sociales y de mensajes para informar a familiares y amigos que no tengan un dispositivo Android.

Los usuarios de Android pueden activar las alertas de seísmos, una notificación que aparece en la pantalla cuando el sistema detecta un terremoto cerca, a partir de los temblores que registran los sensores del 'smartphone' y en base a la ubicación. Está disponible en España.

Esta alerta indica la magnitud estimada del terremoto -siempre a partir de 4,5 grados en la escala Richter- y la distancia a la que se encuentra el epicentro. Su finalidad es la de informar y ayudar a los usuarios a prepararse y mantenerse a salvo, ya que también puede ofrecer consejos sobre lo que hay que hacer.

Próximamente, esta alerta podrá compartirse con más personas, a través de las redes sociales y de aplicaciones de mensajería, pudiendo notificar de un seísmo a familiares y amigos que no usen un teléfono Android.

Esta opción, que por el momento no está disponible, se ha visto en la aplicación de Google Play Services (v25.40.30), como ha compartido el portal especializado Android Authority. En las líneas de código se indica que los mensajes se compartirán con la etiqueta #AndroidEarthquakeAlerts.