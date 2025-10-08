Gantz critica al Gobierno israelí por su falta de "compromiso" durante la conmemoración del 7 de octubre

El líder de la coalición Azul y Blanco-Unidad Nacional, Benny Gantz, que también fue ministro de Defensa de Israel, ha criticado este miércoles al Gobierno israelí por su falta de "compromiso" en lo referente a los actos de conmemoración organizados por la sociedad civil dos años después de los ataques perpetrados por Hamás y otras facciones palestinas contra el territorio israelí.

Gantz, que ha residido en gran medida en el kibutz Yad Moredechai desde los ataques, ha indicado que durante las ceremonias celebradas en el sur del país "ninguno de los ministros del Gobierno hizo acto de presencia para mostrar su solidaridad, encender una vela y mostrar apoyo".

Así, ha acusado al Gobierno de estar "desconectado" de la sitaución que atraviesa la población, especialmente en estas comunidades del sur, cercanas a la Franja de Gaza, según informaciones recogidas por el diario 'The Times of Israel'.

"Antes que cualquier desacuerdo, merecemos que los ministros de nuestro Gobierno sean parte del pueblo. Este es ya el segundo Gobierno de desconexión, totalmente al margen de su gente y de sus responsabilidades. Merecemos un Gobierno que esté conectado y que busque la reparación y la unidad de la sociedad israelí", ha apuntado Gantz, que abandonó el gabinete de guerra en 2024 por discrepancias con el liderazgo nacional.

Con estas palabras ha hecho referencia al gobierno del ex primer ministro Ariel Sharon, que supervisó el plan de retirada israelí de la Franja de Gaza en el año 2005.

El martes, miles de personas asistieron a decenas de ceremonias celebradas en todo el país con motivo del aniversario del ataque. Se estima que unas 30.000 personas asistieron al evento en Tel Aviv, en el que tampoco participaron altos cargos del Gobierno, que ha instado por conmemorar lo sucedido el próximo 16 de octubre coincidiendo con el calendario hebreo.