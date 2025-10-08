El terrorista de la sinagoga de Mánchester había jurado lealtad a Estado Islámico, según la Policía

Las fuerzas de seguridad de Reino Unido han informado este miércoles de que el atacante de la sinagoga de Mánchester, Jihad al Shamie, había jurado lealtad al grupo terrorista Estado Islámico durante una llamada telefónica realizada a los servicios de emergencias durante el propio asalto, que tuvo lugar el jueves pasado.

Al Shamie, que embistió con un vehículo a los transeúntes y agredió a varias personas con un cuchillo mientras intentaba llegar al templo judío, murió tiroteado por la Policía en el marco de un ataque que se saldó con dos muertos, uno de ellos a manos de los propios agentes.

Las fuerzas de seguridad han indicado ahora que el autor del ataque --que falleció en el lugar de los hechos, frente a la Sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park-- llamó a un teléfono de emergencias justo después de estrellar el vehículo contra un muro.

Algunos allegados del atacante han afirmado que se había radicalizado tras ver varios vídeos de Estado Islámico en internet, los cuales también compartía, según informaciones recogidas por la cadena de televisión Sky News.

Las víctimas mortales, Melvin Cravitz, de 66 años, y Adrian Daulby, de 53, murieron durante el ataque en la calle Middleton sobre las 9.30 (hora local), si bien posteriormente se confirmó que Daulby falleció debido a la gravedad de las heridas causadas por los disparos de la propia Policía --que trataba de abatir a Al Shamie, que se encontraba frente a la sinagoga con un chaleco bomba que resultó ser falso--.

Las balas perdidas también afectaron a Yoni Finlay, uno de los heridos que ha tenido que ser hospitalizado e intervenido de urgencia. Otros dos heridos se encuentran también ingresados.