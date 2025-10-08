El primer videojuego desarrollado por la IA de Grok llegará "antes de finales" del próximo año 2026

Elon Musk ha compartido sus planes para lanzar el primer videojuego generado completamente con inteligencia artificial (IA), concretamente con la IA de Grok, que llegará antes de que finalice el próximo año 2026.

La IA ya es una realidad en el sector de los videojuegos aunque, por el momento, se está utilizando como una herramienta para impulsar el trabajo de los desarrolladores. Un ejemplo de ello es el modelo Muse de Xbox, que permite generar secuencias de juego. Asimismo, Ubisoft dispone de opciones como los NFT Niji Warrior, dobles digitales de los jugadores que recuerdan y opinan sobre las decisiones comunitarias en los juegos.

Además de estas innovaciones para los juegos, el propietario de la compañía de IA xAI, Elon Musk, pretende ir un pasó más allá y desarrollar un videojuego que esté generado completamente con la IA de Grok.

Así lo ha compartido en una publicación en su red social X, donde ha adelantado igualmente que este videojuego estará disponible "antes de finales del próximo año" 2026, desarrollado por el estudio de juegos xAI, que ya fue anunciado en noviembre del pasado año con el objetivo de "hacer que los juegos vuelvan a ser geniales".

El magnate no ha compartido más detalles sobre el tipo de juego que planea lanzar, la historia, o cuándo llegará más concretamente. No obstante, será un título con secuencias generadas exclusivamente por su modelo Grok y, como ejemplo, Musk ha respondido a una publicación en la que se muestra un vídeo de un videojuego de disparos en primera persona.