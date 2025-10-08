El oro supera por primera vez los 4.000 dólares

La onza de oro troy, activo refugio por antonomasia, ha por primera vez el umbral de los 4.000 dólares, marcando así nuevos máximos históricos, alentado por la incertidumbre relacionada con el cierre de la Administración de Estados Unidos y los efectos que esta coyuntura pueda tener en los tipos de interés del país norteamericano, además de la tensión geopolítica.

En concreto, el precio del oro al contado llegaba a escalar hasta un máximo intradía de 4.037,02 dólares, según datos de CNBC consultados por Europa Press, lo que implica una revalorización del 1,3% respecto del cierre anterior.

De este modo, el 'rally' del metal dorado en lo que va de año supera el 53%, incluyendo una subida del 34% desde que el pasado 14 de marzo la onza de oro superase por vez primera la cota de los 3.000 dólares.

"El oro ha experimentado un repunte histórico, duplicándose en menos de dos años, impulsado por las compras de los bancos centrales mientras se diversifica más allá del dólar estadounidense, la agresiva política comercial del presidente Donald Trump y los conflictos en Oriente Medio y Ucrania", explican desde ING Research.

Asimismo, Ewa Manthey, estratega de materias primas de la firma, apunta que el cierre del Gobierno en EE.UU. ha retrasado datos clave de nóminas, lo que ensombrece aún más un panorama económico ya incierto, mientras que el banco central se enfrenta a desafíos para tomar decisiones de política monetaria.

De tal modo, a pesar de esta situación, los mercados prevén un recorte de tipos por parte de la Reserva Federal (Fed) un cuarto de punto este mes, lo que beneficiaría aún más al oro, ya que no paga intereses, mientras que la incertidumbre política y las crecientes apuestas sobre la flexibilización de la Fed mantienen fuerte la demanda de activos refugio.

De cara al futuro, la experta apunta que los bancos centrales siguen comprando oro, después de que el Banco Popular de China extendiese su racha de compras en septiembre por undécimo mes consecutivo, a pesar de los precios récord. De su lado, la guerra comercial de Trump continúa, los riesgos geopolíticos siguen siendo elevados y las tenencias de ETF siguen expandiéndose, mientras que las expectativas de nuevos recortes de tipos de la Fed se intensifican. "Todo esto sugiere que el oro aún tiene margen de crecimiento", ha apostillado.