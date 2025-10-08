El Gobierno de México reivindica una mejora de la situación de seguridad tras un año en el poder

El Gobierno de México ha reivindicado una mejora de la situación de seguridad tras un año en el poder y ha destacado la importancia de la puesta en marcha de un programa nacional para reducir la violencia en las calles tras el incremento registrado entre los años 2006 y 2018 bajo los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

La presidenta del país, Claudia Sheinbaum, ha hecho hincapié en que durante el último año han disminuido un 32 por ciento los homicidios, una tendencia heredada del su predecesor en el cargo, Andrés Manuel López Obrador, según ha explicado.

"Nosotros ya tomamos una línea de disminución y logramos este 32 por ciento con la estrategia de seguridad que hemos definido y está dando resultados. Es una reducción muy significativa. Vamos a seguir trabajando para que sea mayor", ha asegurado.

Cuando llegó al cargo, la cifra de homicidios era de 86,9 al día, frente a los 59,5 diarios actuales --lo que implica 27 delitos menos de este tipo--, tal y como ha indicado la Presidencia en un comunicado.

Asimismo, ha subrayado que septiembre fue el mes con el menor número de homicidios de la última década y ha explicado que los estados de Guanajuato, Tabasco, Jalisco, Nuevo León, Sonora, Baja California y Guerrero han constatado un claro descenso.

Durante este periodo han caído también los delitos con armas de fuego, según ha recalcado Sheinbaum, que ha afirmado que se ha mejorado "la coordinación con las diferentes fiscalías y dependencias de seguridad estatales". El número de secuestros se ha disminuido también un 68,9 por ciento desde 2019.