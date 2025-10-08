El Banco de Inglaterra avisa del riesgo de una corrección brusca del mercado si pincha el optimismo por la IA

Un cambio repentino en el optimismo de los inversores en relación con la marcha de las empresas tecnológicas relacionadas con la IA o respecto de la credibilidad de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) eleva el riesgo de una "corrección brusca" del mercado, según ha advertido el Comité de Política Financiera del Banco de Inglaterra.

El órgano sostiene que los riesgos asociados a las tensiones geopolíticas, la fragmentación global de los mercados comerciales y financieros, y las presiones sobre los mercados de deuda soberana se mantuvieron elevados y alerta de que "el riesgo de una corrección brusca del mercado había aumentado", advirtiendo de que la materialización de estos riesgos globales podría tener un impacto significativo en Reino Unido al tratarse de una economía abierta y ser un centro financiero global.

En este sentido, destaca el aumento hasta máximos históricos de las valoraciones del mercado durante el tercer trimestre, en parte impulsadas por los sólidos resultados de las empresas tecnológicas estadounidenses.

"Algunas empresas tecnológicas cotizaban con ratios de valoración que implicaban un alto crecimiento futuro de las ganancias, y la concentración en los índices bursátiles estadounidenses implicaba que cualquier ajuste de precios impulsado por la IA tendría un alto nivel de transmisión a la rentabilidad de los inversores expuestos al índice agregado", explica.

De este modo, los miembros del comité del Banco de Inglaterra apuntan que las perspectivas futuras de las valoraciones eran inciertas, con riesgos tanto a la baja como al alza, señalando entre los factores negativos un posible progreso decepcionante en la capacidad y adopción de la IA o el aumento de la competencia, lo que podría impulsar una reevaluación de las elevadas expectativas de beneficios futuros.

Asimismo, añade que, en Estados Unidos, se ha mantenido un debate constante sobre la independencia de la Reserva Federal, advirtiendo de que un cambio repentino o significativo en la percepción de la credibilidad del banco central estadounidense "podría resultar en una brusca revalorización de los activos en dólares estadounidenses", incluso en los mercados de deuda soberana estadounidense, con el potencial de un aumento de la volatilidad, las primas de riesgo y las repercusiones globales.

En cualquier caso, el FPC mantiene su opinión de que el sistema bancario del Reino Unido tiene la capacidad de apoyar a los hogares y las empresas incluso si las condiciones económicas y financieras fueran sustancialmente peores de lo esperado.