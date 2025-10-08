Crónica del SKN St.Pölten - Atlético de Madrid, 0-6

El Atlético de Madrid goleó (0-6) este miércoles al SKN St.Pölten a domicilio para empezar con victoria la fase liga de la nueva Champions, una exhibición sin oposición ante el modesto aunque actual diez veces campeón de liga austriaca.

El cuadro rojiblanco volvía cuatro años después a disputar un partido de Liga de Campeones, tras superar de manera épica la previa, y lo hizo con ganas y acierto. Las de Víctor Martín, segundas en la Liga F Moeve, alargaron su buen inicio de campaña sin piedad de un equipo, eso sí, habitual del torneo.

El equipo madrileño no tardó en encontrar la debilidad a la espalda de la zaga local, y a los cinco minutos Gio Garbelini puso el 0-1. El plan de SKN St.Pölten saltó por los aires, sin apenas contener la propuesta de un Atleti que mordió arriba, con muchas ganas de Champions. Así, Andrea Medina dobló la renta y Luany hizo el tercero en apenas 20 minutos de encuentro.

Las de Lisa Alzner, entrenadora de 26 años, buscaron al menos salir de la cueva, pero las rojiblancas no acusaron ese paso adelante de un St.Pölten que apenas amenazó a balón parado. El Atleti terminó el primer tiempo en campo rival y con el golazo de Vilde Boe Risa salvando a la meta local por arriba (4-0).

La portera Schlüter fue incluso la mejor de las suyas, porque las de Martín perdonaron, y el guion se repitió en la reanudación. No les duró el balón a las locales y las visitantes se gustaron incluso pero bajando el ritmo goleador. La entrada de Amaiur Sarriegi animó el juego ofensivo de un Atleti que redondeó la goleada en el 88'.

Fiamma pudo rubricar su gran partido, y el de todo el equipo madrileño, con el 0-5 desde el punto de penalti, y el 0-6 de cabeza ya en el descuento. Las Víctor Martín devolvieron al Atlético a la Champions con goles, los tres primeros puntos y mostrando fondo de armario para tratar de pelear por todo como esperan en la liga española. Próxima parada, el Barça este domingo.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: SKN ST.PÖLTEN, 0 - ATLÉTICO DE MADRID, 6. (0-4, al descanso).

--ALINEACIONES.

SKN ST.PÖLTEN: Schlüter; Krizaj, Vracevic (Ebert, min.89), Klein, Nagy; Peneau (Rukavina, min.89), Laino, Matavkova; Elmore (Ana Grdisa, min.74), Brunold y Gutmann (Woelki, min.66).

ATLÉTICO DE MADRID: Lola Gallardo; Alexia Fernández (Alminana, min.69), Lauren, Lloris, Medina (Lydia Rodríguez, min.76); Gaby, Boe Risa (Ana Vitória, min.56), Luany, Fiamma, Jensen (Sarriegi, min.56) y Gio (Julia Bartel, min.69).

--GOLES:

0 - 1, min.5, Gio.

0 - 2, min.18, Medina.

0 - 3, min.22, Luany.

0 - 4, min.43, Boe Risa.

0 - 5, min.88, Fiamma (penalti).

0 - 6, min.93, Fiamma.

--ÁRBITRA: Tess Olofsson (SUE). Amonestó a Vracevic (min.50), Matavkova (min.73) y Peneau (min.85) por parte del SKN St.Pölten.

--ESTADIO: NV Arena.