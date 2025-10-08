Agencias

Bruselas da un ultimátum a España para trasponer correctamente la Directiva de abuso sexual y pornografia infantil

Por Newsroom Infobae

Guardar

La Comisión Europea ha dado este miércoles un ultimátum de dos meses a España para trasponer correctamente la Directiva europea para combatir el abuso sexual y la pornografía infantil antes de tomar posibles medidas como llevarle ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Las normas europeas tipifican como delito el abuso sexual infantil, la explotación sexual infantil y el material de abuso sexual infantil en toda Europa. La Directiva incluye normas mínimas relativas a la definición de los delitos y las sanciones, e introduce disposiciones para reforzar la prevención de esos delitos y la protección de las víctimas.

Igualmente, el Ejecutivo europeo exige a los Estados miembros que garanticen programas o medidas de intervención eficaces para los delincuentes.

Después de constatar la falta de una transposición correcta de todas estas normas, Bruselas ha enviado un dictamen motivado a España, junto a Irlanda y Bulgaria, que ahora disponen de dos meses para responder a las dudas de la Comisión Europea y adoptar las medidas necesarias. Pasado estos plazos, Bruselas se reserva la opción de remitir los casos al TJUE.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Constitucional ratifica su aval a la amnistía pero concede al Supremo que debe abarcar a los detractores del 'procés'

El Constitucional ratifica su aval

La Reina Sofía preside la entrega de los Premios Mapfre ante la orgullosa mirada de la Infanta Elena

La Reina Sofía preside la

Noboa reafirma tras el ataque a su convoy que "unos pocos vándalos" no le impedirán trabajar por Ecuador

Noboa reafirma tras el ataque

La Policía alemana ampliará sus competencias para contener e interceptar drones

La Policía alemana ampliará sus

La inflación de Colombia aumentó hasta el 5,18% anual en septiembre

La inflación de Colombia aumentó