Agencias

Ayuso recurrirá ante el Supremo el "golpe" a las universidades privadas con el nuevo decreto: "Es pura arbitrariedad"

Por Newsroom Infobae

Guardar

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este miércoles que recurrirá ante el Tribunal Supremo (TS) el "golpe" que supone a las universidades privadas la aprobación del real decreto por parte de Gobierno de España con nuevos criterios de creación, reconocimiento y autorización de centros universitarios en España.

En la clausura de la sesión matinal del 'II Foro Líderes con Propósito', la dirigente autonómica ha afirmado que el real decreto "ataca a las universidades privadas" y "no es más que otra pura arbitrariedad porque se ataca a la libertad de empresa, a la libertad educativa y a la libertad de expresión".

"Se acaba con la seguridad jurídica, se ataca a las competencias legítimas de cada comunidad autónoma y de las autonomías como tal. Y al mismo tiempo está hecha a medida de los nacionalistas una vez más", ha explicado la dirigente autonómica, quien ha justificado que llevará próximamente esta norma a los tribunales porque la Comunidad de Madrid se verá "perjudicada".

Considera que Madrid "debe alzar la voz" porque está "al servicio de España y de su Estado de Derecho". Además, ha justificado que la región utilizará "sus competencias y herramientas legales" para defenderse de "estos abusos".

El nuevo real decreto establece que, a partir de ahora, será necesario un informe de evaluación preceptivo y vinculante elaborado por la Agencia Nacional de Evalución de la Calidad y Acreditacion (ANECA) o las agencias autonómicas equivalentes, además del informe preceptivo de la Conferencia General de Política Universitaria que se exige actualmente.

En España en estos momentos hay once agencias de calidad, que son independientes y autónomas: La ANECA y diez agencias en las comunidades autónomas. Todas ellas forman parte de la Asociación Europea de Agencias de Calidad.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Ryanair recorta 1,2 millones de plazas en aeropuertos regionales de España para el verano de 2026

Ryanair recorta 1,2 millones de

La RFEF y 'TCL' renuevan su acuerdo de patrocinio hasta 2026

La RFEF y 'TCL' renuevan

El Gobierno de México reivindica una mejora de la situación de seguridad tras un año en el poder

El Gobierno de México reivindica

La inflación de Chile, gráficos

Infobae

Zelenski celebra que los ataques en territorio ruso son cada vez más efectivos y anuncia nuevas operaciones

Zelenski celebra que los ataques