Ayuso agradece la "extraordinaria labor" de los servicios de emergencia "evitando prolongar la agonía" de los allegados

Por Newsroom Infobae

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha agradecido la "extraordinaria labor" de los servicios de emergencia "evitando prolongar la agonía" de los allegados de las cuatro víctimas mortales del derrumbe del edificio de la calle Hileras.

"Gracias a la extraordinaria labor de los servicios de emergencia ya se han rescatado los cuerpos de los cuatro fallecidos en el derrumbe del edificio del centro, evitando prolongar la agonía de sus familias y conocidos. DEP. Nuestra cercanía y ánimo a todos ellos y a quienes trabajan en la construcción", ha trasladado Ayuso en sus redes sociales pasadas las 7.30 horas de este miércoles.

Poco antes de las 3 de la madrugada los bomberos conseguían rescatar los cuerpos sin vida de los dos desaparecidos que quedaban por encontrar. Lo hacían horas después de hallar y recuperar otros dos cadáveres. La Policía Científica de Policía Municipal y Policía Nacional se harán cargo en las próximas horas de su identificación.

Los bomberos se retiraban de madrugada del lugar del siniestro, si bien un retén preventivo ha permanecido durante la noche. De los cuatro desaparecidos, tres eran hombres y una mujer, que tenía "alguna responsabilidad en la obra", indicaba el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, desplazado hasta el lugar del siniestro.

En estos momentos no hay indicios de lo que ha podido suceder, una investigación e instrucción que recaen en la Policía Judicial de la Policía Municipal de Madrid al tratarse de un accidente laboral. Almeida ha detallado que "se ha producido el derrumbe del forjado de la sexta planta y eso ha provocado que a partir de ahí bajara por todas las plantas hasta la baja.

EuropaPress

