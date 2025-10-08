Anna Ferrer Padilla anuncia su compromiso matrimonial con Mario Cristóbal

Presumiendo de anillo, derrochando complicidad y con una sonrisa radiante en sus rostros, así han anunciado Anna Ferrer Padilla y su pareja, Mario Cristóbal, su compromiso matrimonial a través de sus redes sociales.

La hija de Paz Padilla ha comunicado la feliz noticia con una fotografía que quedará para el recuerdo de la pareja y un emotivo texto con el que ha demostrado de nuevo lo enamorada que está de Mario: "Si no eres el amor de mi vida, diré que me equivoqué de vida, pero no de amor. ¡Mil veces sí!".

Tras su ruptura sentimental con Iván Martín, la influencer comenzaba a mediados del 2022 su relación con Mario. Una historia que comenzaba gracias a amigos en común y que con el paso del tiempo se fue consolidando a medida que ambos crecían en sus respectivos campos profesionales.

La noticia de su compromiso ha sido toda una revolución en redes y rostros conocidos como María Pombo, Laura Matamoros, Mery Turiel, Anita Matamoros, Tamara Gorro o Teresa Andrés Gonzalo han aprovechado para desearles lo mejor.