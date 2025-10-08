Al menos un muerto y tres heridos por disparos de un colono israelí en Cisjordania

Al menos una persona ha muerto y otras tres han resultado heridas este miércoles en un ataque con arma de fuego de un colono israelí en la localidad de Dair Yarir, al noreste de Ramala, en medio del repunte de este tipo de incidentes en Cisjordania.

El Ministerio de Sanidad palestino ha identificado al fallecido como Yihad Muhamad Ayaj, de 26 años, que ha sucumbido a las heridas sufridas tras recibir un disparo. Las otras tres personas heridas presentan lesiones de distintos grados han sido trasladadas al Complejo Médico Palestino de Ramala.

Las autoridades de Dair Yarir han explicado a la agencia de noticias WAFA que un colono armado ha lanzado piedras contra vehículos palestinos en la carretera que une dicha localidad con la ciudad de Silwad y, cuando un grupo de personas se acercaron a él, abrió fuego hiriendo a cuatro de ellas.

Los equipos de la Media Luna Roja Palestina, que han acudido al lugar de los hechos, han trasladado en la ambulancia a dos heridos: uno con impacto de bala en el muslo y otro en el abdomen. También ha señalado que uno de ellos había recibido múltiples impactos.

Las operaciones del Ejército de Israel y los ataques de colonos israelíes en Cisjordania y en Jerusalén Este han dejado cerca de un millar palestinos muertos desde que este tipo de acciones se hayan incrementado desde el 7 de octubre de 2023, si bien ya en los primeros nueve meses de ese año se habían registrado cifras récord de fallecidos en estos territorios.

Según los datos de Naciones Unidas, en 2024 se registró la muerte de cerca de 500 palestinos, mientras que en lo que llevamos de año han notificado el fallecimiento de más de 190 personas en el contexto de la ocupación y el conflicto.