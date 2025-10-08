Al menos ocho muertos por las inundaciones en el norte de Vietnam

Al menos ocho personas han muerto a causa de las inundaciones registradas durante los últimos días en zonas del norte de Vietnam, una de las regiones más afectadas durante la época de lluvias, según han informado este martes las autoridades del país.

Miles de personas han quedado atrapadas en la ciudad de Thai Nguyen, situada a unos 80 kilómetros de Hanói, la capital del país, y otras cinco se encuentran en paradero desconocido en las zonas montañosas.

El Ministerio de Medio Ambiente de Vietnam ha señalado que muchas de las víctimas mortales han sido provocadas por deslizamientos de tierra y ha alertado de que se ha producido un aumento significativo del cauce del río Cau, que atraviesa la citada localidad. El nivel es incluso más alto que durante el mortífero tifón 'Yagi', que azotó el país en septiembre de 2024 y dejó más de 800 muertos.

En la ciudad, muchos residentes --muchos de los cuales han tenido que subirse a los tejados de sus propias viviendas para salvar sus vidas-- carecen de telecomunicaciones y necesitan ayuda urgente, según informaciones del diario 'VnExpress'.

Estas inundaciones se han producido tras la llegada al país del tifón 'Matmo', que se ha ido debilitando desde el lunes pero provocó el domingo la evacuación de 150.000 en la provincia de Cantón, en China.

La tormenta se desplaza con vientos sostenidos de unos 151 kilómetros por hora, tal y como ha indicado el Centro de Meteorología del gigante asiático.