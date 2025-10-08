Al menos 30 muertos en un ataque del Ejército de Birmania durante una vigilia en la región de Sagaing

Al menos 32 personas han muerto en un ataque perpetrado por el Ejército de Birmania durante una vigilia budista conocida como 'Thadingyut' y celebrada en la localidad de Bon To, en la región de Sagaing, en el centro del país.

El encuentro se celebraba con motivo del día de luna llena, un momento sagrado para el busdismo, y había reunido a decenas de personas. Algunos de los supervivientes han acusado a las fuerzas birmanas de lanzar dos bombas en un ataque que también ha dejado medio centenar de heridos y que tuvo lugar el lunes a las 19.00 horas (hora local).

"Hasta donde yo sé, 32 personas han muerto, incluidas cinco de un grupo armado rebelde. El resto eran civiles", ha explicado uno de los presentes en declaraciones al portal de noticias Irrawaddy.

En este sentido, ha lamentado que las bombas lanzadas por la junta --que gobierna el país desde el febrero de 2021-- han "descuartizado los cuerpos de las víctimas, que ahora son difíciles de identificar".

No obstante, la cifra de víctimas mortales podría ser más elevada. Además, el Ejército ha seguido bombardeando las localidades de Hsipaw y Namtu, en el estado de Shan, que se encuentran en manos del rebelde Ejército de Liberación Nacional Taang, según ha confirmado el propio grupo insurgente.