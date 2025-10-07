Trump garantiza que EEUU hará "todo lo posible" para que Israel y Hamás cumplan con el acuerdo si entra en vigor

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que Washington hará "todo lo posible" para que tanto Israel como el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) cumplan con el plan de paz de 20 puntos para la Franja de Gaza si finalmente entra en vigor.

"La principal garantía es que una vez que se concrete el acuerdo, si se concreta --porque están en negociaciones ahora mismo--, haremos todo lo posible para asegurarnos de que todos cumplan con el acuerdo", ha subrayado junto al primer ministro canadiense, Mark Carney, durante una rueda de prensa conjunta celebrada en el Despacho Oval.

Trump ha respondido así ante una pregunta sobre las garantías para que el Ejército de Israel, una vez que entre en vigor el acuerdo, no relance su ofensiva sobre el enclave palestino, donde han muerto ya más de 67.100 personas, según cifras de las autoridades gazatíes, controladas por Hamás.

El magnate republicano ha resaltado también que "existe la posibilidad de que haya paz en Oriente Próximo". "Queremos la liberación inmediata de los rehenes (...) Todos los países del mundo han apoyado el plan. Pero existe una posibilidad real de que podamos hacer algo", ha dicho.

El Gobierno de Israel anunció el sábado la puesta en marcha del plan propuesto por Trump para el futuro de Gaza después de que Hamás anunciara su disposición a liberar a todos los rehenes para alcanzar un alto el fuego en el enclave, si bien los ataques han continuado en los últimos días.

Está previsto que las delegaciones de Israel, Estados Unidos, Qatar y Hamás se reúnan en Egipto para intentar cerrar el plan de paz articulado por Trump, unas negociaciones en las que estarán presentes el enviado estadounidense Steve Witkoff y el yerno del presidente, Jared Kushner.