Sony ya no incluye el cable USB-C en la caja del nuevo Xperia 10 VII

Sony comercializa su 'smartphone' más reciente, Xperia 10 VII, sin cable USB-C, una medida que pretende reducir los desechos electrónicos aprovechando que se ha convertido en un estándar en la industria.

Para reducir los desechos electrónicos, las marcas tecnológicas llevan varios años empaquetando sus dispositivos sin el enchufe que conecta el cable USB a la corriente. Este, que suele ser un elemento clave para aprovechar las mejoras en la velocidad de carga de la batería, requiere comprarse aparte.

Sony ha extendido esta medida al cable USB-C, que ya no incluye al comprar un Xperia 10 VII, como han compartido algunos compradores en redes sociales y foros como Reddit. De esta forma, en la caja solo se incluye el teléfono móvil con los documentos sobre la garantía y el manual de instrucciones.

El motivo se encuentra en el plan mediambiental de Sony 'Road to Zero', con el que pretende alcanzar una huella ambiental cero durante todo el ciclo de vida de sus productos y actividades comerciales, como apuntan desde el portal especializado Phandroid.

La compañía señala que en la actualidad la gran mayoría de los usuarios de 'smartphone' tiene ya cable USB-C y cargador de otros modelos antiguos que son compatibles, y que incluirlos en los nuevos dispositivos solo contribuye a generar más desechos.

El cargador USB-C se ha convertido en el estándar en los dispositivos electrónicos, no solo en los 'smartphones', e incluso se han impulsado legislaciones, como la Directiva 2022/2380 del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, que obligan a implementarlo para poder comercializar los productos.