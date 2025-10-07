Shaila Dúrcal se pronuncia sobre la reciente muerte de su tío Miguel Morales

Nuevo y duro golpe para la familia Morales Dúrcal, que el pasado 19 de septiembre se despedía de Miguel Morales, miembro de Los Brincos y hermano de Antonio Morales 'Junior', marido de Rocío Dúrcal. El artista, marido de Fedra Lorente, fallecía en Madrid a los 75 años debido a una enfermedad que llevó con discreción, y ahora su sobrina Shaila Dúrcal le ha recordado con unas emotivas palabras que reflejan lo unida que está a su familia.

"La muerte de mi tío me ha tocado fuera y tengo ganas de estar un ratito con mi familia, a ver si en estos días voy a estar con ellos. El otro día hable con Fedra y está bien, tranquila, bueno triste, normal. Lo que me hace falta es estar con ella, con mi prima Álex y darles un abracito muy grande" ha expresado emocionada.

"Lo bueno es que ya están todos los hermanitos ahí juntos, nuestros angelitos y bueno nos cuidarán desde ahí y seguirá su música también, 'Los Brincos' seguirán" ha añadido, haciendo referencia a su padre, que falleció el 15 de abril de 2014 a los 70 años, y a su tío Ricky Morales, que se murió el 29 de septiembre de 2024, un año antes que su tío Miguel. "Viva el apellido y viva la familia" ha apuntado con una sonrisa.

A pesar de esta reciente pérdida, la vida sigue y Shaila está centrada en su gira de conciertos para celebrar su 20º aniversario en el mundo de la música: "Son muchos años, muy contenta la verdad y agradecida. La verdad, poder estar en mi tierra haciendo conciertos es lo más bonito que puede. Ya llevaba mucho tiempo fuera, así que ya tocaba".

"Recordando siempre a mi madre y muy agradecida porque el público la tiene muy presente y me encanta. Estamos muy orgullosas de tener a los padres que tenemos. Siempre los llevamos en nuestro trabajo. Mi hermana está triunfando con el teatro, voy a ir a ver por tercera o cuarta vez su obra que me encanta y la recomiendo muchísimo. Y la verdad muy contenta con todo, con el tiempo presente como estamos ahora mismo" ha concluido.