Rusia rechaza de forma "categórica" cualquier despliegue de tropas extranjeras en Afganistán

El Gobierno de Rusia ha rechazado este martes de forma "categórica" cualquier despliegue de tropas extranjeras en Afganistán, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara en varias ocasiones que busca retomar el control de la base aérea de Bagram y amenazara incluso con recurrir a la vía militar.

"Afirmamos que el despliegue de infraestructura militar de terceros países en Afganistán es categóricamente inaceptable, así como lo es en el territorio de países vecinos, sea bajo el pretexto que sea", ha manifestado el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, durante una reunión en Moscú para abordar la situación en el país centroasiático.

Así, ha recalcado que la presencia de tropas internacionales "podría llevar a una desestabilización y nuevos conflictos" y ha advertido de que "las políticas hostiles de los países occidentales siguen creando graves problemas en Afganistán", según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.

Lavrov ha hecho referencia a la congelación de activos y las sanciones impuestas sobre Kabul y ha pedido "una corrección de este camino de confrontación" y la devolución de los bienes afganos "apropiados" por estos países para proceder a la reconstrucción del país y "reparar los daños causados a la economía e infraestructura afgana durante las últimas décadas".

La reunión en Moscú cuenta con la presencia del ministro de Exteriores de Afganistán, Amir Jan Mutaqi, según la cartera diplomática de los talibán, que confirmó que sería la primera vez en la que participaría en un encuentro de este tipo, después de que Rusia se convirtiera en julio en el primer país en reconocer el Emirato Islámico de Afganistán.

Trump ha afirmado en varias ocasiones durante las últimas semanas que quiere que Washington recupere el control de la base de Bagram, situada cerca de la capital afgana, Kabul, y la que fuera la principal instalación militar de Estados Unidos durante sus 20 años de despliegue tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, algo que ha sido rechazado firmemente por los talibán, que recuperaron el control de Afganistán en agosto de 2021.

El Gobierno afgano confirmó sin embargo el lunes conversaciones con Washington de cara a una posible reapertura de sus Embajadas en Washington y Kabul, después de unas reuniones durante las últimas semanas de las que los talibán han asegurado que el estatus de Bagram está totalmente excluido, dado que no aceptan negociar sobre la posible presencia militar estadounidense en el país.