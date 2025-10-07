Agencias

Rusia anuncia nuevos avances en Ucrania con la toma de dos localidades en Donetsk y Zaporiyia

Por Newsroom Infobae

Las autoridades de Rusia han anunciado este martes nuevos avances en su ofensiva en el este de Ucrania con la toma de dos localidades en Donetsk y Zaporiyia, parcialmente ocupadas en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022.

El Ministerio de Defensa ruso ha apuntado en su cuenta en Telegram que las tropas rusas se han hecho durante las últimas horas con el control de Federovoka, en Donetsk, y de Novovasilevskoye, en Zaporiyia, sin que Kiev se haya pronunciado por ahora sobre estas afirmaciones.

Donetsk y Zaporiyia son, junto a Jersón y Lugansk, dos de las cuatro provincias parcialmente ocupadas y anexionadas por Moscú en octubre de 2022, un hecho que se sumó a la anexión en 2014 de la península de Crimea, unas acciones no reconocidas hasta la fecha por la comunidad internacional.

